نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد ختام الدورة التدريبية للإسعافات الأولية لإصابات الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ختام الدورة التدريبية للاسعافات الأولية لإصابات الملاعب، اليوم الاربعاء الموافق 21 من اغسطس 2024 بنادي يخت الجيزة.

وذلك بحضور إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمد لبنة مدير ادارة الاداء الرياضي، حنان عبدالفتاح مدير ادارة شباب الدقي.

حاضر اللقاء

الدكتور أيمن مكاوي، الدكتور عبدالعزيز الملا، الدكتور نادر توفيق بكلية التربية الرياضية قسم علوم الصحة.

وتهدف الدورة إلى ثقل المدربين وإداريين الألعاب الرياضية داخل الهيئات الشبابية والرياضية لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على العمل، وإبدأ سعادته بالأبطال المتدربين وقام بتقديم الشهادات للمتدربين.

يذكر أنه استفاد من الدورة التدريبية عدد 45 من الرياضيين.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة _ مدير المديرية واشراف إيهاب ف أو ي وكيل المديرية للرياضة

‏محمد لبنة مدير إدارة الأداء الرياضي، د.هند الرفاعي،أحمد صبري، حسين جمال، هيثم عفيفي ادارة الاداء الرياضي مروة إبراهيم متابع من الادارة الاستراتيجية.

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