انت الأن تتابع خبر مفاجأة سارة لـ30 مليون موظف في سبتمبر: هتستمتع بـ9 أيام إجازة يا محظوظ منها المولد النبوي .. هل أنت من المستفيدين؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب الموظفون في القطاعين العام والخاص، وعددهم يتجاوز 30 مليون موظف، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة تفاصيل الإجازات الرسمية والأسبوعية لشهر سبتمبر المقبل. في ظل انتشار الأنباء حول إجازات العمل، يبحث الجميع عن تأكيدات حول موعد الإجازة وكيفية تأثيرها على خططهم.

إجازة المولد النبوي الشريف 2024

من المقرر أن يحتفل الموظفون في جميع القطاعات بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024. ستُعتبر هذه الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر بالكامل، حيث يتمتع العاملون بإجازة رسمية في هذا اليوم. لكن، بناءً على قرار حكومي سابق، سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 19 سبتمبر لضمان انتظام العمل في المصالح الحكومية.

ترتيب الإجازات في سبتمبر 2024

يشهد شهر سبتمبر 2024 مجموعة من الإجازات الرسمية والأسبوعية، تشمل:

الجمعة 6 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية

عطلة أسبوعية السبت 7 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية

عطلة أسبوعية الجمعة 13 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية

عطلة أسبوعية السبت 14 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية

عطلة أسبوعية الإثنين 16 سبتمبر 2024: إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف الجمعة 20 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية

عطلة أسبوعية السبت 21 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية

عطلة أسبوعية الجمعة 27 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية

عطلة أسبوعية السبت 28 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024

تبقى في العام الجاري عطلتان رسميتان:

الإثنين 16 أغسطس 2024: المولد النبوي الشريف

الأحد 6 أكتوبر 2024: ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973

قوانين الإجازات في القطاعين العام والخاص

تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على استحقاق العاملين في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. كما تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة على إجازة رسمية في الأعياد والمناسبات الدينية، وفقًا لقرارات رئيس الوزراء.

أنواع الإجازات المدفوعة الأجر الكامل لموظفي الدولة

تنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية على أنواع الإجازات المدفوعة الأجر الكامل، والتي تشمل:

إجازة حج أو عمرة لمرة واحدة طوال فترة الخدمة.

حج أو عمرة لمرة واحدة طوال فترة الخدمة. إجازة وضع لمدة 4 أشهر للموظفات.

وضع لمدة 4 أشهر للموظفات. إجازة مرضية للموظفين المخالطين لمريض معدٍ.

مرضية للموظفين المخالطين لمريض معدٍ. إجازة إصابة عمل.

إصابة عمل. إجازة امتحانات للموظفين في المجال التعليمي.

الإجازات السنوية وفقًا لقانون الخدمة المدنية

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الإجازات السنوية الاعتيادية التي تتضمن: