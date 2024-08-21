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ضبط المتهمين بانتحال صفه للاستيلاء على أموال المواطنين بالعبور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية من (مالك ورشة زجاج – مقيم بدائرة القسم) بتعرفه على أحد الأشخاص أوهمه بقدرته على تسفيره للعمل بالخارج مقابل مبلغ مالى وإتفقا على التقابل بدائرة القسم ولدى وصوله فوجئ بسيارتين ملاكى ترجل منها (3 أشخاص) ، وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى منه بأسلوب الإستدراج وإنتحال الصفة ولاذوا بالهرب .

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظة القليوبية) ، وبحوزتهم (12 هاتف محمول).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وأرشدوا عن (مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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