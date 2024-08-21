وزيرة التنمية المحلية تستقبل سفيرة دولة الإمارات لبحث مجالات التعاون المشترك بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 06:32 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات على مستوي مجالات عمل الإدارة المحلية .

وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض، بالسفيرة مريم الكعبي ، مؤكدًة على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون بين الدول العربية ، معربة عن مشاعر الود والأخوة التي يكنها الشعب المصري لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعب.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية في ظل العلاقات الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، و حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين وتقديم كل الدعم لزيادتها وتوسيعها بما يساهم في توفير فرص عمل خاصة في ظل المزايا والفرص التي تتمتع بها مصر في العديد من القطاعات إلى جانب وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظات خاصة في مجال المناطق الصناعية والاستثمارية .

ومن جانبها، قدمت سفير الإمارات التهنئة للدكتورة منال عوض لتوليها منصبها الوزاري الجديد ، متمنية لها كل التوفيق والنجاح ، وأكدت أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بعمقها التاريخي و قوتها المتنامية حيث تجمع البلدين أواصر الأخوة والتعاون المشترك في شتى المجالات، ترتكز علي أسس متينة من الاحترام والتفاهم المتبادل.

وأشادت سفيرة الإمارات بالجهود التي تبذلها مصر في مجال التنمية الشاملة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر، وإلى اهتمام بلادها بالاستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلي بحث عدد من ملفات التعاون فيما يخص مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وعلي رأسها ملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالمحافظات ، والتحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلي جائزة مصر للتميز الحكومي والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع دولة الإمارات والتي تساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.