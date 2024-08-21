نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يشهد افتتاح المعرض الدولي للابتكارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 06:32 مساءً - في إطار حرص جامعة الأزهر بقيادة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الاهتمام بالأنشطة الطلابية في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ شهد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، افتتاح المعرض الدولي للابتكار، والذي يشارك فيه فريق من جامعة الأزهر ضمن التصفيات النهائية بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بالسادات؛ حيث حضر فضيلته حفل التكريم للشباب المبتكرين المتميزين من الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للاهتمام بصغار المبتكرين والمبدعين، وتبَنّي الأفكار الموهوبة من شباب الجامعات والمدارس، كما تحرص عليه جامعة الأزهر؛ تشجيعًا لأبناء الجامعة على التميز والابتكار في جميع المجالات العلمية، وتنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق رؤية مصر 2030م.

وفي سياق متصل تفقد فضيلة الدكتور رمضان عبدالله الصاوي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات؛ للوقوف على مدى انتظام العمل الإداري بالكلية، واستعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وعَقَدَ اجتماعًا مصغرًا مع الدكتور سعيد جمعة، عميد الكلية، وعدد من قيادات الكلية، ناقش خلالها احتياجات الكلية، والمشاكل والعقبات التي تواجهها.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة المدينة الجامعة للطالبات بعد إجراء الصيانة في أحد المباني، وبحث مع عميد الكلية كيفية تجهيزه لاستقبال الطالبات في العام الجديد (2024 - 2025).