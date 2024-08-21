مراسلة dmc: الجميع ينتظر انطلاق ماراثون الدراجات بالعلمين بمشاركة 500 شاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 06:33 مساءً - أكد شرمندة الدسوقي مراسلة قناة دي ام سي، في تقرير لبرنامج "السفيرة عزيزة"، أن الجميع يستعد لبدء ماراثون الدراجات بمشاركة أكثر من 1000 دراجة بمشاركة 500 شاب من منتخب الدراجات، مشيرة إلى أن السباق سيبدأ من ساحة السينمات عند منطقة الأبراج وممتد حتى الممشى السياحي وسيكون السباق في الشارع.

وأوضحت شرمندة الدسوقي، خلال رسالتها أن أى فعالية تحدث على الشارع من الخارج تلقى التفاعل أكبر من الناس في الشارع والعمال ورواد المهرجان، مؤكدة أن سباق الدراجات واحدة من أهم الألعاب الرياضية التي لها شعبية، لافتة إلى أن هناك ايضا انتظار لقرعة بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" النسخة 17 من مدينة العلمين الجديد بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.