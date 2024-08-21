نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد الأندية النهرية لمتابعة سير العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، جولاته التفقدية للمؤسسات الشبابية والرياضية بالمحافظة، حيث قام اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، بزيارة لعدد من الأندية المطلة على نهر النيل لمتابعة سير العمل بها.

رافقه خلال الجولة إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، عبد الرحمن النجار مدير إدارة شباب العجوزة، حنان عبد الفتاح مدير إدارة شباب الدقي.

وشملت جولات الصبروط اليوم، تفقد ‏"نادى يخت الجيزة، نادي التجديف اليوناني، نادي اليخت المصري، نادي الدقي، نادي العجوزة ".

وفي نادي التجديف تفقد وكيل الوزارة المبنى الإداري للنادي والعوامة والقاعة بالعوامة والدور العلوي وجميع التطويرات التى تمت به ولقد أثنى على المنشآت وتفقد المطعم والكافيتريا وصالة الأفراح، وعن ‏نادي التجديف اليوناني تفقد المنشآت كما شهد باب الترشح لمجلس الإدارة، ثم توجه إلى

‏نادي التجديف المصري.

كما تفقد صالة الجيم وبعد جولته نوه بـ ضرورة طرح المكان للإستثمار واستغلال المساحات الموجودة وذلك بعد التواصل مع لجنة الاستثمار بالمديرية.

وتوجه عقب ذلك إلى نادي الدقي والذي عقب بعد جولته بضرورة التخلص من الخردة بالطرق القانونية اللازمة والإنتهاء من إجراء التراخيص للطرح الإستثماري كذلك تفقد صالة الجمباز والجيم وقاعة للأفراح وتستخدم أيضًا للاجتماعات وتجول بالملعب.

وأنهى وكيل الوزارة جولته بإدارة العجوزه ومن نادي العجوزة حيث تجول بالجيم والملعب وصالات الألعاب كما تفقد النزل التابع لنادي العجوزة ‏وعقب إنه لا بد من طرحه للاستثمار ليعود بالنفع على النشء والشباب وذلك بإستغلال المكان بطريقة صحيحة وعدم إهدار مساحاته.

تأتي هذه الجولة ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لمتابعة الهيئات الرياضية والشبابية لضمان سير العمل بما يخدم مصلحة النشء والشباب في المحافظة. وأكد الصبروط عزمه على مواصلة جولاته التفقدية في الفترة المقبلة لتغطية جميع المنشآت التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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