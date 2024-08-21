نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر إعداد القيادات الطلابية بجامعة عين شمس يقيم فعالياته بمدينة أبي قير بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدولة المصرية وانطلاقا من رؤية جامعة عين شمس المستنيرة وحرصها الدائم على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب ورفع المستوى الثقافي والعلمي للطلاب، شهدت مدينة أبي قير بالإسكندرية فعاليات معسكر إعداد القيادات الطلابية جامعة عين شمس بالمدينة الشبابية بتنظيم اسرة طلاب من اجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس.

وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

تأتي هذه المعسكرات في إطار خطة جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بريادة أ.د أحمد ديهوم رائد الأسرة لرفع وعي الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة لإفراز جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية ومواجهه التحديات.

تهدف برامج إعداد القيادات الطلابية لهذا العام إلى تطوير العديد من المهارات الشخصية المختلفة مثل ( القيادة - التواصل الفعال - العرض والتقديم - ادارة الوقت - العمل الجماعي - التخطيط الاستراتيجي - التفكير الإبداعي - طرق حل المشكلات - تحديد الأهداف )، بالإضافة إلى ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية وتمارين اليوجا والتأمل، بما يسهم في تعزيز الصحه البدنية والنفسية، وتفريغ طاقات الطلاب بشكل إيجابي، وصولًا إلى بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

تقام معسكرات إعداد القيادات الطلابية بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من ١٤ أغسطس حتي ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ تحت إشراف عام أ.د سامح عوض الله أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة ومنسق الأنشطة لأسرة طلاب من أجل مصر وبإشراف تنفيذي للأستاذة أسماء خاطر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ رياض العوام مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية