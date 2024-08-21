ضبط قائد سيارة نقل بدون لوحات معدنية قاد برعونة على الطريق الدائرى بمنطقة البساتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل "فيس بوك"، متضمناً سير سيارة نقل"بدون لوحات معدنية" برعونة على الطريق الدائرى بمنطقة البساتين بالقاهرة، وتساقط أجزاء من حمولتها على الطريق معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتبين إرتكابه المخالفات التالية (عدم حمله رخصة قيادة - تجاوز السرعة المقررة بالطريق -عدم تشميع الحمولة – القيادة بدون لوحات معدنية – القيادة برعونة معرضاً حياة المواطنين للخطر).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.