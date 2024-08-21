نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يفاجئ مستشفى أم المصريين للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية مفاجئة بمستشفى أم المصريين للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال وتواجد الأطقم الطبية والتمريض ومدى توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية الطبية والعلاجية.

حيث تفقد المحافظ خلال جولته عددًا من الأقسام المختلفة داخل المستشفي منها (العظام ووحدات الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، الأطفال، الباطنة، الأشعة)، ومخازن الأدوية.

واستمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة لائقة، كما استفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مشددًا على ضرورة التزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بالعمل بنظام النوبتجيات ضمانًا لتقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة.

وخلال جولته استجاب محافظ الجيزة لحالة مرضية داخل المستشفي بتوفير مزيدًا من الرعاية الطبية وسرعة إجراء عملية جراحية لها مع تأكيده بمتابعه حالتها الصحية لحين اتمام اجراءات العملية .

وتفقد المحافظ موقف الأعمال الإنشائية لعددا من المباني الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بمستشفى أم المصريين مؤكدا حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية.

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