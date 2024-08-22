نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| رد الآثار بخصوص طابية الدخيلة: لا هدم وسيتم ترميم الأثر بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية مع عدد من القيادات داخل وزارة السياحة والآثار، للتعليق حول ما أثير من أنباء وما تم تداوله من صور تشير إلى بدء هدم قلعة الدخيلة الأثرية في الإسكندرية.

مشروع قومي ضخم

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج أن المنطقة بكاملها بصدد مشروع قومي ضخم للربط بين ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.

وكان هناك تضارب من المنفذين حول المنطقة الأثرية التي فوجئ المشرفين عليها بدخول معدات وبدء إجراءات تجهيز الموقع العام لبدء المشروع، وبالفعل تم تحريك المدافع الأثرية من مكانها.

وعلمت دوت الخليج أنه تم تواصل مع عدة جهات وتم إيقاف الأعمال بشكل فوري، حتى يتم مطالعة المشروع بكامله، حيث سيتم إخراج المنطقة الأثرية ومحيطها من المشروع القومي والحفاظ على الأثر وبدء ترميمه.

وبناء على توجيهات المشرفين الأثريين على المنطقة تم إعادة المدافع إلى مكانها الأصلي حيث أن هناك مشروع متكامل لإعادة ترميم طابية الدخيلة.

كما علمت دوت الخليج من مصادر لها داخل الوزارة أن هناك أجزاء من طابية الدخيلة تحتاج إلى درء خطورة، وهناك جزء منها غير مسجل والجزء المسجل لم يتم المساس به.