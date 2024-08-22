الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوجه بتشكيل لجنة من مديرية البحيرة لجرد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتخذ إجراءات فورية لتوفير 12 صنف من أدوية دولاب الأزمات والكوارث

أطلقت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذأ لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيأ نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد اي قصور مستوى الخدمة الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة البحيرة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الدكتور حمدي الطباخ المركزي بأبوحمص، ومراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان سلامتهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والصيدلية، ووحدة الغسيل الكلوي، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والمناظير، للإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الإحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، والعزل، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى.

وتابع «عبدالغفار» أن الفريق اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ، وتم تشكيل لجنه لجرد المخازن مُشكله من المديرية والإداره تحت إشراف من إداره الحوكمه والمتابعه بالمديريه، كما لاحظ الفريق زيادة في أعداد أطباء العلاج الطبيعى، والصيدلة، وفنيين الأشعة، وتم على الفور التواصل مع مديرى الإدارات المعنيه بالمديرية لإعادة التوزيع علي الأماكن الأكثر إحتياجاً، وأكد على توزيع القوة البشرية بشكل فعال يضمن التوازن بين التخصصات المختلفة في المنشآت الطبية دون تكدس أو عجز.

واضاف «عبدالغفار» أن الفريق اوصى بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، كما اكد علي عمل حصر بالأجهزة المعطلة في المستشفى، وتم تشكيل لجنة من المديرية لحصر الأجهزه الموجودة بالمخازن، لبيان حالتها والأجهزة التي تستدعي التكهين، ووجه الفريق بتوفير عدد ٢ جهاز تكييف للرعاية المركزه بدلا من أجهزة التكييف المعطلة، ووجه بسرعة تلافي سلبيات جهاز التعقيم من مسؤلي السلامه والصحه المهنيه.

وتابع «عبدالغفار»، ان الفريق كلف الإدارة الهندسيه بالمديرية برفع كفاءة غرفة العمليات لتتماشى مع معايير مكافحة العدوى والجودة، كما تم الإتفاق على قيام الإدارات المعنية بالوزارة بتنظيم تدريب مكثف لفريق مكافحة العدوي، والسلامه والصحه المهنيه، والجوده بالمديرية لنقل الخبرات لمسئولي الإدارات بالمنشآت الصحية، وتوفير فريق ثابت لمكافحة العدوى في العيادات، بجانب إعادة تشكيل الفرق بما يتناسب مع توصيات اللجنه، وضم أعضاء جدد للفرق وذلك لرفع كفاءة المنشآت الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أن الفريق وجه بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع إدارة الصيدلة وغرفتي المستلزمات والأدوية بالوزارة، لإمداد المستشفى بالأصناف غير المتوفرة، وتم علي الفور أثناء المرور توفير 12 نوع من أدوية دولاب الأزمات والكوارث، بما يتماشى مع عدد الاسره، وتردد المستشفى لحين توافر باقي الأصناف حسب قائمة الرعايه العاجله.

وأستطرد «عبدالغفار» خلال المرور تبين أن سجلات الكهنه بدون أذونات، ووجود مخالفات خاصة بالتكهين،والسجلات، وتم علي الفور تحويل مسؤل المخازن بالمستشفى للشئون القانونيه، واوصى الفريق بسرعة نقل المطبخ إلى المكان المتفق التشغيل فيه بما يتناسب مع معايير مكافحة العدوى، مع تنفيذ لجنة المرور على إضافة التعديلات للمطبخ المقترح.

وأضاف «عبدالغفار» أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية استكمل جولته الميدانية في محافظة البحيرة، بالمرور على وحدة برسيق، واثناء المرور تم توفير طبيب تنظيم أسرة زائر للعمل يوم اسبوعيأ بدلأ من مرتين بالشهر، لحين توفير طبيب تخصص تنظيم أسرة دائم بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية، كما وجه بتوفير طبيب اخر كمسئول مكافحة العدوي خلال يومين.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تفقد وحدة بلقطر الشرقية وأثناء المرور تم التنبيه بإستكمال بيانات المرضي بالملفات والسجلات، كما انه تم تدريب فريق عيادة الاسنان اثناء المرور علي معايير وسياسات مكافحة العدوي، تم تكليف إدارة التدريب بالمديرية بإعداد دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الطاقم الطبي بالتعاون مع إدارة الجودة، وتم توجيه مدير الإدارة بتشكيل لجنة لحصر وتخزين الأدوية والمستلزمات المخزنة الغير مستغلة وتوزيعها علي الاماكن الاكثر احتياجاً.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مرور فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، ضم (إدارة الجودة - قطاع العلاجي - إدارة الصيدلة - تنظيم الأسرة - إدارة المشروعات والتجهيزات) وبحضور مديري الإدارات المختلفة بالمديرية، وذلك للوصول إلى خدمة صحية ذات جودة.