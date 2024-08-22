وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - اجتمع السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء الموافق ٢١ أغسطس الجاري، مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الذراع التنموية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير تعاون دول الجنوب-جنوب، والتي تسهم في التواصل ونقل الخبرات والمعرفة للكوادر من الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الإفريقية.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أشار إلى أن الوزير عبد العاطي حرص خلال اللقاء على بحث الجهد التنموى الذي تقوم به مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، في دعم وبناء قدرات وصقل مهارات الكوادر الأفريقية من خلال ما تقدمه من منح دراسية ودورات تدريبية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما مجال الصحة، والزراعة، والرى، والكهرباء، والأمن، ومحاربة الإرهاب وغيرها.

وأردف السفير أبو زيد، بأن د. عبد العاطي أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به الوكالة المصرية مع دول الجنوب، مشيراً إلى التقدير الذي أعرب عنه العديد من المسئولين من مختلف الدول الأفريقية بالدورات التدريبية التي تعمل على رفع كفاءة كوادرها الوطنية والدور التنموي الذي تقوم به الوكالة. وأكد على الأولوية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول النامية، واستعرض أولويات وأنشطة الوكالة خلال الفترة القادمة، موجهاً باستمرار مسارات التعاون والمشروعات القائمة، فضلا عن استشراف فرص جديدة للدفع بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية كوسيلة أساسية لتعميق التكامل بين البلدان النامية. كما أكد على حرص مصر على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للدول الأفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، والمساهمة في تبادل المعارف والخبرات من خلال إرسال خبراء وفنيين مصريين، لدعم الدول الأفريقية في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن لقاء الوزير عبد العاطي مع مجلس إدارة الوكالة يأتى ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها السيد وزير الخارجية والهجرة مع قطاعات وإدارات وزارة الخارجية، والكيانات والمؤسسات المختلفة التابعة لها، في إطار بلورة رؤية واضحة وشاملة بشأن خطوات وأولويات التحرك ذات الصلة بالسياسة الخارجية المصرية وتحقيق مصالح مصر الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من كافة الأدوات والموارد والخبرات المتاحة، بما فى ذلك أدوات القوة الناعمة المصرية.