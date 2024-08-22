نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية بسلسلة من المعارض الدولية والمحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر بأنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ قام قطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق للمشاركة في العديد من المعارض المقامة بجمهورية مصر العربية المحلية منها والدولية وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس حتي 9 سبتمبر 2024.



حيث أوضح "بكر" بأنه سيتم إقامة معرض لمنتجات الأسرة بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بصلاح سالم وذلك خلال الفترة من 25 من أغسطس حتي 9 سبتمبر 2024، حيث سيقوم عدد من شركات الإنتاج الحربي بعرض منتجاتها المدنية ومنها (مراوح كهربائية بأنواع مختلفة – الأواني المنزلية من الألومنيوم – أدوات المائدة من الستانلس ستيل – ورنيش الأحذية بألوان مختلفة – مياه الرادياتير – غسالات نصف أتوماتيك – بوتاجازات – سخانات – ثلاجة واتر سبنر وميني بار -تكييفات).



و أضاف "بكر" بأن شركات الإنتاج الحربي تستعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس لتكنولوجيا الليد ونظم الإدارة الحديثة خلال الفترة من 29 إلى 31 من الشهر الجاري،حيث ستشارك بالعديد من المنتجات المدنية التي تخدم المجتمع المدني ومنها ( كابلات معزولة وهوائية – مسبوكات ومقاطع نحاس – لمبات وكشافات ليد قدرات مختلفة – شاشات ليد مختلفة المقاسات)، ويعد المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإليكترونية أحد أهم المعارض بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتخصصة في مجال أنظمة وتطبيقات مكونات الليد ومستلزمات الإضاءة الحديثة الداخلية والخارجية وإضاءة المواقع والمشروعات والإنارة بجميع أنواعها وشاشات العرض الإليكترونية وأنظمة الإضاءة بالطاقة الشمسية والمكونات الإليكترونية.