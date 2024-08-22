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أحمد جودة - القاهرة - أسعار كتب الامتحانات تشهد قفزة كبيرة مع اقتراب العام الدراسي 2024

أسعار كتب الامتحانات تشهد قفزة كبيرة مع اقتراب العام الدراسي 2024.. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، تشهد أسعار كتب الامتحانات للمرحلتين الإعدادية والثانوية زيادة ملحوظة، مما يلفت انتباه الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير. هذه الزيادة في الأسعار تجعل العديد من الأسر تبحث بجدية عن بدائل أو حلول تساعدهم في مواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف هذه الكتب الأساسية، التي تلعب دورًا حيويًا في دعم العملية التعليمية للطلاب.

أسعار الكتب الخارجية لعام 2024

أسعار كتب الامتحانات تشهد قفزة كبيرة مع اقتراب العام الدراسي 2024

في تفاصيل الأسعار الجديدة، نجد أن كتب امتحانات المرحلة الثانوية قد شهدت زيادات ملحوظة. على سبيل المثال، كتاب الكيمياء وصل سعره إلى 230 جنيهًا، بينما ارتفع سعر كتاب الفيزياء إلى 165 جنيهًا. كما أن أسعار الكتب الأخرى مثل الجيولوجيا والعربي والتاريخ والجغرافيا تراوحت بين 160 و207 جنيهات، ويلاحظ أن أسعار كتب الأسئلة والتدريبات في مواد مثل الفيزياء والأحياء والتاريخ والجغرافيا تتجاوز 200 جنيه، مما يعكس الزيادة الكبيرة التي طرأت على الأسعار هذا العام.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فقد سجلت الأسعار أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا. فمثلًا، بلغ سعر كتاب علوم أولى إعدادي للترم الأول 120 جنيهًا، وكتاب عربي أولى إعدادي سجل 135 جنيهًا، وفي المرحلة الإعدادية الثانية، تراوحت أسعار الكتب بين 127 و150 جنيهًا حسب المادة والفصل الدراسي، وفي المرحلة الإعدادية الثالثة، كان سعر كتب العلوم والدراسات يتراوح بين 130 و155 جنيهًا.

يأتي هذا الارتفاع في الأسعار في وقت يشهد فيه السوق تزايدًا كبيرًا في الطلب على كتب الامتحانات، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور للحصول على أحدث النسخ التي توفر شروحات مبسطة ومُلخصات مفيدة بالإضافة إلى التطبيقات العملية التي تساهم في تعزيز الفهم والاستعداد للامتحانات، وبالنظر إلى الأثر الكبير لهذه الزيادة في الأسعار، فإنها تثير القلق لدى العديد من الأسر التي قد تجد صعوبة في تغطية هذه التكاليف الإضافية، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

مع بداية كل عام دراسي جديد، تعتبر الكتب التعليمية جزءًا أساسيًا من تجهيز الطلاب، حيث أنها لا تقتصر على كونها مصادر للمعلومات، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير مهارات الطلاب وتحسين أدائهم الأكاديمي. لذلك، من المهم أن يكون هناك وعي كافٍ حول كيفية التعامل مع هذه التغييرات في الأسعار والبحث عن الطرق المناسبة للحصول على المواد الدراسية بأفضل الأسعار الممكنة.

في النهاية، يتمنى الجميع أن يتمكن الطلاب من الحصول على الكتب التي يحتاجونها دون مواجهة تحديات مالية كبيرة، وأن تتحقق الاستفادة القصوى من هذه الموارد التي تسهم في نجاح العملية التعليمية.