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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة
استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة.. مع اقتراب بداية العام الدراسي 2024-2025، يسعى العديد من أولياء الأمور إلى الاطلاع على أسعار الكتب الخارجية لتخطيط ميزانياتهم، وقد أعدت "دوت الخليج" تقريرًا مفصلًا حول أحدث أسعار أبرز دور النشر للكتب التعليمية.
أسعار كتب المعاصر:
- *رياض الأطفال:*
- "كونكت" بسعر 100 جنيه.
- "كونكت بلس" بسعر 130 جنيهًا.
- *الصف الأول الابتدائي:*
- "كونكت" بسعر 120 جنيهًا.
- "كونكت بلس" بسعر 135 جنيهًا.
- *الصف الثاني الابتدائي:*
- "كونكت" بسعر 125 جنيهًا.
أسعار كتب الامتحان:
- *الصف الأول الإعدادي:*
- "اللغة العربية" بسعر 135 جنيهًا.
- "العلوم" بسعر 120 جنيهًا.
- *الصف الثاني الإعدادي:*
- "العلوم" بسعر 120 جنيهًا.
أسعار كتب الأضواء:
- *رياض الأطفال:*
- كتب متنوعة بسعر 85 جنيهًا.
- *الصف الأول الابتدائي:*
- "الرياضيات" بسعر 100 جنيه.
- "اللغة العربية" بسعر 115 جنيهًا.
- *الصف الثاني الابتدائي:*
- "الرياضيات" بسعر 110 جنيهات.
- "اللغة العربية" بسعر 120 جنيهًا.
- *الصف الثالث الابتدائي:*
- "اللغة العربية" بسعر 125 جنيهًا.
- "الرياضيات" بسعر 150 جنيهًا.
يلاحظ أن هناك زيادات ملحوظة في أسعار الكتب هذا العام، مما يعكس التغيرات الاقتصادية وأثرها على تكلفة التعليم.