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استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة

استعدادًا للعام الدراسي
استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجي

استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة.. مع اقتراب بداية العام الدراسي 2024-2025، يسعى العديد من أولياء الأمور إلى الاطلاع على أسعار الكتب الخارجية لتخطيط ميزانياتهم، وقد أعدت "دوت الخليج" تقريرًا مفصلًا حول أحدث أسعار أبرز دور النشر للكتب التعليمية.

أسعار كتب المعاصر:

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استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة

- *رياض الأطفال:* 
 - "كونكت" بسعر 100 جنيه.
 - "كونكت بلس" بسعر 130 جنيهًا.
- *الصف الأول الابتدائي:* 
 - "كونكت" بسعر 120 جنيهًا.
 - "كونكت بلس" بسعر 135 جنيهًا.
- *الصف الثاني الابتدائي:* 
 - "كونكت" بسعر 125 جنيهًا.

أسعار كتب الامتحان:

- *الصف الأول الإعدادي:* 
 - "اللغة العربية" بسعر 135 جنيهًا.
 - "العلوم" بسعر 120 جنيهًا.
- *الصف الثاني الإعدادي:* 
 - "العلوم" بسعر 120 جنيهًا.

أسعار كتب الأضواء:

- *رياض الأطفال:* 
 - كتب متنوعة بسعر 85 جنيهًا.
- *الصف الأول الابتدائي:* 
 - "الرياضيات" بسعر 100 جنيه.
 - "اللغة العربية" بسعر 115 جنيهًا.
- *الصف الثاني الابتدائي:* 
 - "الرياضيات" بسعر 110 جنيهات.
 - "اللغة العربية" بسعر 120 جنيهًا.
- *الصف الثالث الابتدائي:* 
 - "اللغة العربية" بسعر 125 جنيهًا.
 - "الرياضيات" بسعر 150 جنيهًا.

يلاحظ أن هناك زيادات ملحوظة في أسعار الكتب هذا العام، مما يعكس التغيرات الاقتصادية وأثرها على تكلفة التعليم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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