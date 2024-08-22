الارشيف / أخبار مصرية

السفير أحمد أبوزيد: الدبلوماسية البرلمانية العربية أداة مهمة للدفاع عن قضايا أمتنا

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أكد السفير أحمد أبوزيد المُتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الدبلوماسية البرلمانية العربية تعد أداة مهمة لطرح رؤى الشعوب العربية والدفاع عن قضايا الأمة فى ظل أوضاع إقليمية مضطربة.

وشدد السفير أبوزيد - فى كلمته اليوم الخميس، أمام مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي - على أن التواصل مع العالم لشرح عدالة قضايا الأمة العربية والبحث عن حلول لأزمات المنطقة ، يعد مسئولية مشتركة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا