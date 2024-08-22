نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالانفوجراف.. شروط التقديم للعمل بالتربية والتعليم بالحصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عن حاجتها إلى معلمين تربويين في المواد الأساسية، ضمن إجراءات التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ 21 سبتمبر المقبل.

شروط التقديم للعمل بالتربية والتعليم بالحصة

1 -أن يكون المتقدم مصريًّا من أبوَين مصريَّين ولا يحمل جنسية أخرى.

2- أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات التربية أو حاصلًا على تأهيل تربوي معتمد.

3- أن يكون حسن السير والسلوك.

4- أن يكون مؤديًا الخدمة العسكرية أو معفيًّا منها بالنسبة إلى الذكور، والخدمة العامة بالنسبة إلى الإناث.

وجاء المواد الاساسية التي اعلنت عنها مديريات التعليم فتح التعاقد فيها بالحصة، هي: "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات، ومعلم فصل بنظام الحصة".

واشترطت المديريات، أن يتقدم المعلم بشخصه، بطلب باسم مدير عام الإدارة، مع تحديد اسم المدرسة؛ إذ يتم التقديم في المدرسة الرغبة الأولى، على أن يرفق مع الطلب المستندات الآتية:

