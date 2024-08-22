انت الأن تتابع خبر 35جنيه تراجع في سعر البانية.. أسعار الدواجن اليوم تخالف التوقعات ومفاجأة بشأن البيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الأخيرة، تراجع كبيرا، حيث وصلت سعر الفراخ في المزرعة نحو 65 جنيها بتراجع من 96 جنيه، كأعلى سعر في شهر يوليو الماضي، في الوقت الذي تشهد في أسعار البيض ارتفاع بشكل ملحوظ.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وانخفض سعر الدواجن اليوم الخميس نحو 68 جنيها، لدى المحلات للمستهلك بعد 108 كأعلى سعر يوليو الماضي، بفراق نحو 40 جنيها في المتوسط من أعلى سعر، ويزيد لدى بعض المحلات نتيجة زيادة تكلفة النقل وعوامل أخرى،

ووصل سعر كيلو البانيه بداية من سعر 166 جنيها في المتوسط لدى بعض المحلات وقد يزيد في بعض المحلات بسعر يتراوح من 200 إلى 220 قب أيام بفارق نحو 35 جنيها، حيث وصل في بعض المناطق من 230 إلى 250 جنيها في ذروة الارتفاع بفارق متوسط نحو 65 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وعن قائمة أسعار الدواجن اليوم الخميس، فشهد انخفاضا على النحو التالي:

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65-66 جنيها في المزرعة، و 68 وقد يصل إلى 80 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 90-110 جنيهات للكيلو.

الأوراك: يتراوح سعرها بين 77- 90 جنيها للكيلو.

البانيه: 166-180 جنيها للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 45-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 35 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 68 جنيهًا في المزرعة، و75-80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

وبالنسبة لأسعار البيض في تعاملات اليوم الخميس الـ 22 من أغسطس الجاري، فجاءت حسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء على النحو التالي: