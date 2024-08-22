نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» يضم 4 قرى للمسح الشامل في محافظتي الإسكندرية والبحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» ضم أربع قرى للخطة التنموية لشهر أغسطس 2024 بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة؛ وهي: قرية عبد الحليم محمود بمركز أبو المطامير، وقرية الخرطوم بمركز بدر بالبحيرة، وقريتي النهضة والغربنيات قسم برج العرب بالإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لتقديم الدعم اللازم للقرى الأكثر احتياجًا والبدء في تنفيذ الخطة التنموية لعام 2024م.

كشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 22 من أغسطس 2024م، أن نسبة الفقر بقرية عبد الحليم محمود تصل إلى 66% ويصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر فيها نحو 856 فردًا، كما وصلت نسبة الفقر بقرية الخرطوم إلى 58.3% ويصل عدد الأسر التي سيتم بحثها 130 أسرة بينها 76 أسرة فقيرة، بالإضافة إلى 67.1% من أهالي قرية النهضة، كما وصلت نسب الفقر بقرية الغربنيات إلى 64%.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه يعمل على تحقيق مستوى جيد للأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، مستهدفًا توفير الاحتياجات الأساسية لتلك القرى بعد انتهاء إجراءات المسح والحصر الشامل لها، فضلًا عن التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.