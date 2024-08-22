الأعلى للإعلام يعلن "توصيات" مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام"



احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 02:26 مساءً - •تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والاكواد

•ضبط مدة الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج

•الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والثقافية

•ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف

•الحد من الآراء الذاتية لمقدمي البرامج والمحاسبة على الأخطاء

•عدم تحويل برامج "توك شو" لبث الأفكار الخاصة بالمذيعين

•العمل على وجود جمعيات حماية حق الجمهور في المشاهدة النظيفة

•وجود شراكة بين كليات الإعلام والمؤسسات الإعلامية

•تدريب مقدمي البرامج الرياضية وفتح مساحات لجميع الرياضات

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الجلسة الثانية من مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام"، والتي ناقشت النشاط الإعلاني والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، ذلك بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، وعدد من أعضاء المجلس والمتخصصين في مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامي في مصر.

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، كذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدمي البرامج.

وأوصى الحضور بضرورة أن تفتح القنوات الرياضية مساحات لجميع الرياضات والأندية المختلفة وألا تكون كرة القدم وحدها هي الطاغية على وقت البرامج، وكذلك ضرورة تأهيل مقدمي البرامج الرياضية خاصة وأن عدد كبير منهم ليسوا بإعلاميين.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1-مساعدة وسائل الإعلام الخاصة على أداء مهمتها بما يساعد في تعزيز رسالة الإعلام الوطني.

2-ضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يسيء للرموز.

3-ضرورة تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد الإعلامية.

4-قيام كل مؤسسة إعلامية بمحاسبة مقدمي البرامج في حالة وقوع أي خطأ.

5-تدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية من مقدمين وإعداد من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع كليات الإعلام.

6-عدم تحويل مذيعي "التوك شو" البرامج لبث أفكارهم الخاصة.

7-قيام القنوات بوضع "استايل بوك" لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة.

8-العمل على وجود جمعيات حماية حق الجمهور في المشاهدة النظيفة.

9-العمل على وجود مسوح ودراسات تحليلية للمشهد الإعلامي واستقاء الآراء حول ما يقدم في الإعلام وما يهم الجمهور.

10-توفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها في وسائل الإعلام.

11-تشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشاكل الإعلام.

12-التعاون بين وسائل الإعلام والمصادر وأجهزة الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة.

13-سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

14-ضبط وقت برامج "التوك شو" بما لا يزيد عن ساعة ونصف شاملة الإعلانات.

15-تقليل عدد المقبولين في كليات الإعلام.

16-وجود شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميداني للعاملين في المجال الإعلامي.

17-ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصصة والإقليمية.