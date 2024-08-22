وزير التموين:استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق لضبط المخالفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية علي استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي مستوى كافة المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، واتخاذ إجراءات العقوبات ضد المخالفين.

وقالت وزارة التموين في بيان لها،اليوم/الخميس/ إنه تم تشكيل حملة رقابية مكبرة بمحافظة الغربية بالإشتراك بين الإدارة المركزية للرقابة بالوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، يأتي ذلك تنفيذا لخطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق من جانب كافة مديريات التموين علي مستوي محافظات الجمهورية ،وجاءت لتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة.

وتوجهت الحملة المكبرة إلى مدينتي المحلة وطنطا بمحافظة الغربية ،حيث أسفرت عن ضبط ١٤ طن دقيق بلدي، وتحرير ٨٦ مخالفة لعدد ٥٢ مخبز بلدي مدعم ، اضافة الى ضبط كمية ٩ طن دقيق بلدي بمطحنتين ، كما تم ضبط مخالفات تجميع بطاقات لعدد من أصحاب المخابز بإجمالي ٦٥٥ بطاقة تموينية وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق .

كما تم المرور على عدد من محطات الوقود وتم تحرير محاضر لعدد ٢ محطة وقود لتجميع والتصرف في كميات كبيرة من الوقود تقدر (٥٣٨٩٦) لتر من السولار والبنزين.

وفي مجال مراقبة الأسواق الحرة..ضبطت الحملة عددا من المخالفات تنوعت بين مزاولة نشاط بدون ترخيص إضافة إلى حيازة سلع مجهولة المصدر وضبط سلع منتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.