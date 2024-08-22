"عمرة مقبولة" أسعار عمرة المولد النبوي 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم على العمرة

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أحمد جودة - القاهرة - "عمرة مقبولة" أسعار عمرة موعد المولد النبوي الشريف 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم على العمرة، اقترب موعد المولد النبوي الشريف 2024، ويبحث العديد من المسلمين عن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن أسعار عمرة المولد النبوي للعام الجاري والأوراق المطلوبة للتسجيل في رحلات العمرة المقبله، ويأتي ذلك ضمن اهتمام الموقع بتوفير كافة المعلومات التي تشغل العديد من الأشخاص على مدار اليوم والساعة.

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024.. الأوراق المطلوبة للتقديم

موعد المولد النبوي الشريف 2024

ومن المقرر أن يأتي المولد النبوي الشريف 2024، يوم 15 سبتمبر القادم، والذي يوافق يوم 12 ربيع الأول، وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف الرسمية الأيرة في العام الجاري، والتي سوف يحصل عليها العاملون بكافة القطاعات الحكومية تلك الفترة كما هو متبع.

عمرة المولد النبوي الشريف 2024

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024

وتختلف أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024، وفقًا للبرامج المتاحة والتي تتنوع بين: «برامج الـ5 نجوم - براج الـ4 نجوم - البرنامج الاقتصادي»، وتأتي أسعار العمرة على النحو التالي:

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 في البرنامج الاقتصادي

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثنائية ضمن البرنامج الاقتصادي: 33000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثلاثية ضمن البرنامج الاقتصادي: 29500 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الرباعية ضمن البرنامج الاقتصادي: 27500 جنيهًا.

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 في البرنامج الـ4 نجوم

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثنائية ضمن برنامج الـ4 نجوم: 49000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثلاثية ضمن برنامج الـ4 نجوم: 41700 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الرباعية ضمن برنامج الـ4 نجوم: 27900 جنيهًا.

سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 في البرنامج الـ5 نجوم

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الفردية ضمن برنامج الـ5 نجوم: 90000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثنائية ضمن برنامج الـ5 نجوم: 50000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الثلاثية ضمن برنامج الـ5 نجوم: 45000 جنيهًا.

- سعر عمرة المولد النبوي الشريف 2024 للغرفة الرباعية ضمن برنامج الـ5 نجوم: 42000 جنيهًا.

عمرة المولد النبوي الشريف 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على عمرة المولد النبوي الشريف 2024

1) عدد 3 صور شخصية مقاس 4×6 بخليفة بيضاء، ويشترط الحجاب للنساء.

2) جواز سفر مميكن، ويجب أن يكون صالحًا لمدة 12 شهرًا على الأقل.

3) تقديم شهادة صحية ضد الحمى الشوكية مع ضرورة إحضار إيصال الدفع.

4) صور شهادات ميلاد الأطفال مبين بها تطعيمات شلل الأطفال.