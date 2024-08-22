مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: ندعم جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قالت ليندا توماس ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إننا ندعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وعلى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية إسراع عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حال وقف إطلاق النار.

وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن أننا نعمل مع إسرائيل على وقف أي قيود من شأنها عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة أمر ضروري لتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.

وتابعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بتوسيع المستوطنات تمثل أفعالا أحادية تعوق حل الدولتين، ونطالب بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين داخل قطاع غزة ونؤكد ضرورة وقف إطلاق النار.