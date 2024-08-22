ندى رضا: عرض مسرحية البنك سرقوه في مهرجان العلمين حتى 24 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قالت ندى رضا مراسلة قناة «إكسترا نيوز» إنّ مهرجان العلمين مستمر في عرض فعالياته المتنوعة والمختلفة، إذ سيشهد اليوم حلقة صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس مع الموسيقار عمر خيرت، مؤكّدة أنّ هذه الفعالية ينتظرها الكثير من الجماهير، كما أنّ مدينة العلمين الجديدة ستشهد غدا 23 أغسطس حفل كايروكي بحضور الفنان الصاعد تووليت، متوقعة إقبالا جماهيريا ضخما.

فعاليات مهرجان العلمين

وأضافت «ندى رضا» خلال تغطية خاصة بمدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنّ العلمين الجديدة ستشهد اليوم أيضًا عرض مسرحية «البنك سرقوه» للفنان أشرف عبدالباقي والفنان كريم محمود عبدالعزيز وتستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس، مشيرة إلى أنّ هذه المسرحية تصنف الثالثة في مهرجان العالم علمين، وذلك بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض.

ماراثون الدراجات النارية

وواصلت مراسلة «إكسترا نيوز» أنّ ماراثون الدراجات النارية انطلق بالأمس في مدينة العلمين بمشاركة 50 متسابقا من المنتخب المصري للدراجات، لافتة إلى أنّه خلال تجول المتسابقين بشوارع العلمين وهم يرتدون تيشرت حاملا شعار مهرجان العلمين كان مشهدًا رائعًا وأضاف البهجة على المنطقة.

بطولة القاضية «MMA»

وتابعت، أنّ بطولة القاضية «MMA» التي ستعرض ضمن فعاليات المهرجان تضم أكثر من منتخب مشارك، وهي بطولة رياضية للفنون القتالية المختلطة، مشيرة إلى أنّ العلمين ستشهد أيضًا استكمال السباق الخاص بالسيارات الجمعة المقبل، مما يؤكد تنوع أنشطة وفعاليات مهرجان العلمين واهتمام القائمين عليه بمراعاة مختلف الأذواق والفئات العمرية.