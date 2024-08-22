انت الأن تتابع خبر عاجل وبأيدي مصرية عريقة.. إكتشاف أكبر مقبرة فرعونية للمومياوات في التاريخ في مصر.. معجزة هتشقلب العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري هائل في منطقة "البر الغربي" قرب الأقصر، حيث اكتشف العلماء أكبر مقبرة فرعونية مسجلة حتى الآن، تضم مئات المومياوات التي تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد. هذا الاكتشاف، الذي يجسد أهمية الأقصر كمركز حيوي للحضارة الفرعونية القديمة، جزء من حملة تنقيب مكثفة نفذت تحت إشراف الوزارة المعنية.

يشير الباحثون إلى أن المقبرة كانت تُستخدم بشكل أساسي لدفن نبلاء المجتمع وكبار شخصياته، مما يعكس الأهمية الاجتماعية والدينية للمدفونين بها. الدراسات الأولية كشفت عن تصاميم معمارية فريدة ونقوش ملونة ومزخرفة بدقة، تعبر عن مستوى رفيع من البراعة الفنية والحرفية في تلك الحقبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور داخل المقبرة على العديد من التماثيل والمقتنيات الجنائزية، التي كانت تستخدم لضمان راحة الأرواح في الحياة الآخرة. هذه المكتشفات تسمح للعلماء والباحثين بأن يقدموا رؤى أعمق حول تطور الفنون والطقوس الجنائزية، وكذلك فهم أدق للروابط الاجتماعية والدينية التي شكلت المجتمع المصري القديم.

الكشف الجديد يُعد إضافة كبرى لمفهومنا للفترات المتأخرة من الأسر الفرعونية، ويخلق نافذة جديدة لاستكشاف تاريخ وحضارة مصر القديمة، تاركًا بصمة لا تُمحى في مجال الدراسات الأثرية.