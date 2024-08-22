ضبط شخص يدير كيان تعليمى وهمى بالجيزة للنصب على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية قيام شخص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم دورات تدريبية مقابل مبالغ مالية داخل أكاديمية وهمية "بدون ترخيص"، يقوم بإدارتها بمنطقة الدقى بالجيزة، ومنحهم شهادات ومؤهلات دراسية "مزورة"، بالإضافة لقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 أكلاشيهات خاصة بكيانات تعليمية وهمية – أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - مجموعة من أصول شهادات ومستندات وأوراق "مزورة" ومعدة للتزوير – هاتف محمول بفحصه فنياً يحوى صور مؤهلات دراسية "مزورة" - كارت فيزا لأحد البنوك يحوى على مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات المشار إليها وإستخدامها فى العديد من وقائع التزوير.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.