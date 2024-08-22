نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تشغيل موقف طريق بلبيس الصحراوي السبت المقبل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة العامة للطرق والكباري لتشغيل موقف طريق بلبيس الجديد، الذي يقع عند تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي، بدءًا من صباح يوم السبت الموافق 24 أغسطس، ليكون بديلًا عن الموقف العشوائي القديم الموجود أسفل كوبري التعمير قرب محطة عدلي منصور.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم التنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسيلة نقل جماعي تربط بين محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والموقف الجديد. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تنقل المواطنين القادمين من المحافظات والمدن المختلفة، سواء كانوا متجهين إلى القاهرة الكبرى عبر الخط الثالث لمترو الأنفاق، أو إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية عبر القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والعكس.

من الجدير بالذكر أن موقف طريق بلبيس الجديد يبعد نحو 1 كيلومتر عن الموقع السابق أمام محطة عدلي منصور. ويتسع الموقف الجديد لاستيعاب 450 مركبة ميكروباص، ويضم أنشطة خدمية وتجارية على مساحة 900 متر لتلبية احتياجات رواد الموقف، بالإضافة إلى محطة وقود على مساحة 4000 متر.

ويخدم هذا الموقف 12 خط نقل داخلي وخارجي باتجاهات مختلفة تشمل: الشروق، العبور، بدر، العاشر من رمضان، شبين القناطر، مشتول السوق، رابعة العدوية، الهرم، المطار، الجبل الأخضر، ومنيا القمح.