القاهرة الإخبارية: الجامعات المصرية تشارك فى الأسبوع الخامس لمهرجان العلمين الجديدة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 06:32 مساءً - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "الجامعات المصرية تشارك في الأسبوع الخامس لمهرجان العلمين الجديدة 2024".



فعاليات جديدة ومتميزة في مهرجان العلمين بنسخته الثانية التي لم ينسَ فيها جميع أطياف المجتمع وفئاته.

الأسبوع الخامس للمهرجان شهد مشاركة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والطلاب الوافدين، وكان لهم اهتمام خاص من خلال مبادرة ادرس في مصر، كقبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤيتها في استثمار قدرات بشرية متميزة.

وشارك شباب الجامعات في منافسات رياضية مثل كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية ومسابقات في الألعاب الترفيهية والفنون التشكيلية على شاطئ البحر، بالإضافة إلى سهرة موسيقية متنوعة قدمتها فرق شبابية في المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.