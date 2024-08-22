نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير التعليم: قيمة الحصص الزيادة لكل معلم تصل 1700 جنيه شهريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هم ما ورد في قرار مجلس الوزراء اليوم حول الموافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة، الآتي:

أولا: بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم أن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة ٥٠ جنيها للحصة الواحدة، مثلا معلم خبير نصابه ١٦ حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس ٢٤ حصة أسبوعيًا فله كل أسبوع ٨ حصص زائدة عن النصاب أو نحو ٣٥ حصة زائدة شهريا تساوي ١٧٠٠ جنيه زيادة شهرية (قبل خصم الضرائب والاستقطاعات).

وأشار نائب الوزير، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك منذ قليل، إلى أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.

ثانيا: بالنسبة للمعلمين بالحصة فهذه زيادة تمثل نحو ٦٦٪؜ من قيمة التعاقد العام الماضي.