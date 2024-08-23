«صباح العلمين» يستعرض أسعار المستلزمات بالمدينة: الأسعار رمزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 08:26 صباحاً - قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إنه دخل في نقاش مع مجموعة من المتابعين على منصة إكس حول حقيقة أن الأسعار رمزية في العلمين الجديدة، مضيفا: "الناس مش مصدقة لما بنقول الأسعار رمزية وإحنا مش منفصلين عن الواقع، وكلنا عايشين في مصر وشايفين الدنيا وكل واحد فينا بيمر بكل التفاصيل اللي أي بيت مصري بيمر بها".

وأوضح إبراهيم عبد الجواد، خلال تقديم برنامج "صباح العلمين"، المذاع على قنوات المتحدة، أنه حينما يتكلم عن أسعار رمزية المقصود أن في كل حاجة متاحة بالعلمين الجديدة، قائلا: "لو عايز تصرف كتير هتلاقي بأعلى خدمة ولو بالمتوسط هتلاقي ولو مفيش خالص هتلاقي برضو، وفي ممشى 14 كيلو منك للبحر وفي كراسي وأماكن مبنية بالرخام ثابتة ولو جايب أكلك وشربك مش هتتكلف حاجة".

واستكمل: "في أماكن بتبيع شاي وقهوة وأكل خفيف وفي شاطئين مجانين وتتكلف فقط تكلفة الكراسي والشمسية بتكلفة رمزية وقصة البحر مقضية، وأنا دخلت سوبر ماركت هنا أسعاره في القاهرة نفس الأسعار في العلمين الجديدة، وفي السوق القديم في العلمين نفسها وبتجيب حاجتك بتكلفة بسيطة".

وتابع: "في فنادق عالية ومتوسطة وشقق ايجار وشاليهات وشقق وفي متنفس وفي فعاليات على المنطقة الترفيهية مجانية وكيدز ايريا للأطفال مجانية وتأجير ملاعب بأسعار نفسها اللي موجودة في القاهرة"، مؤكدا أن مدينة العلمين أصبحت متنفس للأسرة المصرية أيا كانت خلفيتها الاجتماعية والمادية وتقدر أي أسرة تقعد وفق الميزانية اللي تقدر عليها وفق ظروفهم المعيشية والمادية وهذا لم يكن موجود قبل ذلك في الساحل.