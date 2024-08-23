ناقد رياضي لـ«إكسترا نيوز»: تنظيم بطولة «قاضية» للفنون القتالية بمهرجان العلمين مهمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - أكد الناقد الرياضي عثمان إبراهيم أهمية تنظيم بطولة "قاضية" للفنون القتالية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا "إن الفنون القتالية لها جماهيرها الخاصة في العالم، لافتًا إلى أنها ليست بجماهيرية لعبة كرة القدم، لكنها في آخر خس سنوات أخذت في النمو بشكل كبير جدًا.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين" المذاع عبر قناة extra news، إن أهميتها تتمثل في تعزيز السياحة الرياضية، وهي قطاع في غاية الأهمية في العالم، لدرجة أنه يوجد دول عربية شقيقة ترسخ لبطولات التنس وهم في الأساس لا يمتلكون لعبة التنس، لكن الفكرة تتمثل في أنها سياحة رياضية.