أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية بالوزارة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.. فقد إختتمت بمقر "مركز بحوث الشرطة" بالأكاديمية فاعليات الدورة التدريبية الرابعة التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى"، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة خلال الفترة من 18-21/8/2024.

وقد تضمن البرنامج التدريبى بالدورة التدريبية " التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى - تصنيف النزاعات المسلحة - الفئات المشمولة بالحماية - آليات إحترام القانون الدولى .. ومبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

كما شهدت فاعليات الدورة على مدار فترة إنعقادها تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة فى مجال إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين ، إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.