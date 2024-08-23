ضبط تشكيل عصابي يحملون جنسية إحدى الدول تخصص نشاطه الإجرامي بارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه عقب صرفه مبلغ مالى "مليون جنيه قيمة رواتب عاملين بالشركة محل عمله " من أحد البنوك بمحل البلاغ ووضعها داخل سيارته ، وبعد تحركه بالسيارة فوجئ بوجود ثقب بأحد الإطارات فقام بالتوقف لإستبيان الأمر ، فقام شخص مجهول بسرقة الحقيبة بأسلوب المغافلة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" ) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع من أمام البنوك" وقيامهم بإتلاف إطار السيارة الخاصة بالمجنى عليه ، وإستئجارهم السيارة المستخدمة فى الواقعة من أحد معارض السيارات كائن بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بإستخدام جواز سفر " مزور " ، كما أضافوا بقيامهم بشراء عدد 8 خطوط هواتف محمولة من أحد الأشخاص قبل إرتكاب الواقعة ، وعقب إنتهائهم من إرتكاب الواقعة قاموا بتحويل جزء من المبلغ المالى المستولى عليه "عملة محلية" إلى "عملة أجنبية" من ذات الشخص .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه ( صاحب محل خدمات المحمول – كائن بدائرة قسم شرطة المرج ) وعٌُثر بحوزته على ( مبلغ مالى عملات محلية – مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية – هاتف محمول يحوى محافظ إلكترونية ) .. وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، وتحصله على المبالغ المالية من العملة الأجنبية من (شقيقه مقيم بالخارج)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.