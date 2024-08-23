«التنسيق» يناشد طلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الرغبات بالموقع الإلكتروني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 12:32 مساءً - يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم الجمعة، إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمي، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالي 353057.

وناشد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، طلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى سواء بإدخال الرغبات من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية المعلن عنها والمتوفرة داخل عدد من الكليات مع توفير فنيين وموظفين مدربين على استخدام موقع التنسيق الإلكتروني لمساعدة الطلاب فى عملية إدخال الرغبات، أو من خلال الحاسب الآلي الشخصى المتاح استخدامه على مدار 24 ساعة.

‎ومن المقرر، أن يستمر فتح باب التقدم على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات حتى مساء يوم السبت المقبل 24 أغسطس الجاري، وفقا للجدول الزمني المعلن من مكتب التنسيق.