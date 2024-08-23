نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد نسبة تنفيذ الأعمال بمحور عمرو بن العاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعه نسب تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص في المنطقة الرابطة مع الطريق الدائري نطاق المريوطية بحي الطالبية وذلك في اطار المتابعات الدورية لذلك المحور المروري الهام.

عاين المحافظ موقع وضع الكمرات الحديدية التي من المقرر ان يتم رفعها خلال المرحلة المقبلة من الأعمال لتمر أعلي الطريق الدائري الجنوبي استكمالًا للاعمال الإنشائية للمشروع.

كما عاين المحافظ مسار محور عمرو بن العاص بالكامل بدءا من مطلع المحور بمنطقتي الاخلاص والعروبة بحي الطالبية مرورًا بمناطق الثلاثيني والمحولات والشيخ أحمد نصر وشوارع الهرم والمطبعة وفيصل وحتي نهاية المحور في منطقة الربط مع الطريق الدائري الشمالي اتجاه منشأة البكاري والتي جاري الانتهاء منها لفتح المحور بذلك القطاع بالكامل للتشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة.

واكد النجار في تصريحات له على أهمية محور عمرو بن العاص في تدعيم شبكة الطرق بالمحافظة وتفتيت الكثافات المرورية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والربط بين الطريق الدائري الشمالي والدائري الجنوبي.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وذكي سلام وأحمد جلال واشرف تامر رؤساء احياء جنوب والعمرانية والطالبية.

IMG-20240823-WA0007

IMG-20240823-WA0006

IMG-20240823-WA0003

IMG-20240823-WA0005

IMG-20240823-WA0002

IMG-20240823-WA0004