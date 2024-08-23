نائبًا عن وزير الأوقاف.. رئيس القطاع الديني يستقبل حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني السيدة سينتا نوريه عبد الرحمن حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن واحد، نائبًا عن أ.د /أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث تشارك كضيف شرف المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

حضر الاستقبال الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ محمد عرابي مدير عام العلاقات العامة بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بجمهورية مصر العربية.

وعبرت السيدة سينتا نوريه عبد الرحمن خلال استقبالها عن فخرها الشديد بالمشاركة بالمؤتمر العظيم المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، بدعوة كريمة من رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكدت حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق أن ما يتم طرحه بالمؤتمر سيكون له دور مؤثر كبير وذو نفع للمجتمع في ما يخص قضايا المرأة، وأن ما يتم طرحه من أفكار لا شك ستكون جيدة وذات نفع للمجتمع الإسلامي حول قضايا المرأة.

وعبرت عن سعادتها الشديدة بزيارة مصر، وعن عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين المصرية والإندونيسية، والتي تميزت بأنها علاقات تاريخية طويلة وقوية ومتينة، مضيفة أن هذا الحدث له دور كبير في تعزيز العلاقات بين مصر وإندونيسيا، فضلًا عن دراسة كثير من علماء وطلاب دولة إندونيسيا بمصر.