انت الأن تتابع خبر حضروا الجرادل.. انقطاع المياه عن هذه المناطق غداً لمدة 8 ساعات متواصلة وتنبيه هام من الشركة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن انقطاع المياه عن بعض المناطق من أجل أعمال الصيانة والتطوير التي تجريها الشركة كل فترة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أهالي تلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه طوال مدة الانقطاع.
انقطاع المياه عن 3 مناطق بدمياط
- وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أنه سيتم انقطاع المياه عن 3 مناطق وهي: “الشناوي – كفر العرب – تل الكاشف”، وذلك من أجل إصلاح عداية 8\ T500، بمدخل كوم ورزق، مشددة على عودة المياه فور الانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت.
- موعد انقطاع المياه عن 3 مناطق بدمياط
- وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أنه سيتم انقطاع المياه عن المناطق الثلاث لمدة 8 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباح السبت 24 أغسطس حتى الخامسة عصرا، وأهابت بجميع المواطنين والمؤسسات الحكومية والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات والمصانع والمحلات التجارية ضرورة تخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع على أن تعود المياه إلى طبيعتها بشكل تدريجي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
- وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أنه سوف تدفع بعدد من سيارات المياه الصالحة للشرب من أجل توزيعها على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه وهذا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وحال طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125، أو التواصل على رقم الواتساب 01013019333.
- وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط على عمالها سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة من أجل عودة المياه بشكل طبيعي لتلك المناطق في ظل الموجة الحارة التي نتأثر بها ما يجعل الحاجة إلى المياه ضروري.