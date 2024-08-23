انت الأن تتابع خبر تعديل المواعيد رسميا: قرار جديد من "المركزي" يثير جدل بين اصحاب المعاشات.. ما موقف صرف معاشات سبتمبر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - معاشات سبتمبر.. صرف معاشات سبتمبر.. موعد صرف معاشات سبتمبر.. اصدر البنك المركزي المصري، قرارًا رسميًا، بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، الأمر الذي اثار جدلا بين أصحاب المعاشات، حيث اعتقد البعض ان هذا القرار سوف يؤثر على صرف المعاشات إلكترونيا من ماكينات الصراف الآلي.

صرف معاشات سبتمبر

الجدير بالذكر أن الملايين من اصحاب المعاشات، يصرفون مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي ATM، التابعة للبنوك والبريد المصري، في أول كل شهر ميلادي، وبعد قرار البنك المركزي بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي، تساءل المستفيدين من المعاشات عن مدى تاثر هذا القرار على موعد صرف المعاشات المقبلة الخاصة بشهر سبتمبر.

قرار البنك المركزي بتعديل مواعيد تغذية الماكينات

وقرر البنك المركزي بتعديل مواعيد تغذية الماكينات في جميع فروع البنوك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية وذلك في الساعات المبكرة من صباح كل يوم اول ضوء، وحتى الساعة التاسعة مساءً من كل يوم.

وبالتواصل مع مصدر في أحد البنوك حول مدى تاثير هذا القرار على عمليات صرف المرتبات والمعاشات، فقد اوضح أن صرف المعاشات ستتم بصورة طبيعية ولا تتأثر على الإطلاق.

وقد ذكر البنك المركزي أن قراره بدء التنفيذ به يوم الثلاثاء الماضي، ويأتي في ضوء استمرار تداول الأموال بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الصرف وشراء مستلزماتهم، كما يأتي القرار وفقا للقواعد المنظمة بتعاملات البنوك مع شركات نقل الاموال.

موعد صرف معاشات سبتمبر