نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة متنوعة داخل شركات الإنتاج الحربي.. "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" ينظم قافلة طبية للعاملين.. ورئيسا مجلس إدارة "حلوان للأجهزة المعدنية" و"حلوان للمسبوكات" يجتمعان بالعاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على الاهتمام بالعاملين والعاملات بالشركات والوحدات التابعة وتوفير سبل الرعاية الصحية لهم؛ فقد استقبل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) قافلة طبية في ضوء تعليمات المهندس/ ماجد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المصنع بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتنظيم القافلة، وأشار "بكر" إلى أنه في هذا الصدد تم إجراء تحاليل (سكر تراكمي، سكر عشوائي، دهون ثلاثية، اعتلال كلوي) للعاملين بالمصنع في إطار مبادرة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة"، كما تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة - القولون - البروستاتا) وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تم إجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي أنه من ناحية أخرى التقى السيد رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بعدد من العاملين بحضور رؤساء القطاعات الإنتاجية والفنية بالمصنع وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قام بإستعراض آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها مشددًا على وجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء كل المشروعات، وتم التعرف على مقترحات العاملين بشأن العملية الإنتاجية وكذا استفساراتهم ومطالبهم وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.

وفي ذات السياق أوضح "بكر" أنه في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع؛ عقد المهندس/ عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع ٣٦٠ الحربي) اجتماعًا مع عدد من العاملين بالشركة يمثلون قطاعاتها المختلفة وذلك بحضور قيادات الشركة، وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، لافتًا إلى أنه تم إعادة تسعير بعض منتجات الشركة لتكون تنافسية مع مثيلتها بالسوق المحلية، مؤكدًا على أن الجميع مسئولون عن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها ومساعيها، مشددًا على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن لإعلاء اسم الشركة خاصةً في ضوء دعم السيد الوزير وحرص على تعزيز كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تذليل أي عقبات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

وفي سياق متصل أشار "بكر" إلى أن المهندس/ محمد على محمد خليفة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع ٩ الحربي) التقى بعدد من العاملين بالشركة يمثلون قطاعات الشركة المختلفه، حيث قام خلال اللقاء بإستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي وخطط التطوير الخاصة بالشركة، واستمع إلى مطالب ومقترحات السادة العاملين بالشركة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.