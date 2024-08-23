نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للإنتاج الحربي تفوز بمراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية في المسابقة الوطنية للباحثين المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة ؛ أنه في إطار حرص الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ على تنفيذ توجيهات المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاهتمام دومًا بالبحث العلمي والابتكار والحرص على مشاركة الطلاب بكافة المنشآت التعليمية التابعة للوزارة بمختلف الأنشطة العلمية بما يساعد على صقل مهاراتهم وينمي قدراتهم على الابتكار، فقد فاز طلاب الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بالمركزين الثاني والثالث في المسابقة الوطنية للباحثين المصريين الصغار على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، والتي أقيمت يوم 18 من شهر أغسطس الجاري 2024 بجامعة النيل، وذلك من خلال مشروعين بحثيين وهما مشروع "مساعد ذكي لقياده آمنة (IDAS )" ومشروع "رافعة شوكية كهربائية نصف آلية".



و أشار "بكر" إلى أهمية المشاريع البحثية الفائزة بالمركزين الثاني والثالث في المسابقة، حيث أن مشروع "مساعد ذكي لقيادة آمنة (IDAS )" يهدف إلى تطوير نظام المراقبة والتكامل مع وحدة التحكم الإلكترونية المركزية الخاصة بالسيارة ليعمل على ضمان سلامة السائق والتخفيف من مخاطر الحوادث الناتجة عن مشاكل القيادة والطرق وذلك من خلال قياس وفحص حساسات السيارة قبل بدء القيادة بالإضافة إلى ملاحظة يقظة السائق أثناء القيادة بشكل دوري والتفاعل معه ببعض الأسئلة لقياس مدى تجاوبه ويقظته وتعزيز تجربة القيادة الآلية للسائق للتحكم في سرعة السيارة في حال حدوث خطر، والمشروع الثاني هو "رافعة شوكية كهربائية نصف آلية" والذي يهدف إلى حل مشكلة العوادم الناتجة عن الرافعات التقليدية والتي تعمل بالديزل وحل مشكلة الحجم الضخم للرافعات الشوكية التقليدية لتكون مناسبة لبيئات عمل مختلفة، حيث لديها القدرة على العمل آليًا، وتم تنفيذ هذا المشروع بشركة حلوان للآلات والمعدات بجودة تضاهي مثيلتها المستوردة من الخارج.

وعقب فوز الطلاب حرص الأستاذ الدكتور/ فوزي إبراهيم عبد الغني عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة؛ على تهنئتهم، لافتًا إلى مدى أهمية تلك المشروعات الفائزة في خدمة المجتمع المدني.

و من الجدير بالذكر أن المسابقة الوطنية للباحثين المصريين الصغار هي فعالية علمية سنوية تقام بجامعة النيل، تهدف إلى تشجيع الطلاب والباحثين الشباب في مصر على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات العلمية، وتمثل هذه المسابقة منصة مثالية لعرض الأبحاث العلمية المتميزة التي يقوم بها الشباب المصري، وتساهم في خلق بيئة تنافسية تحفز على التطوير المستمر.