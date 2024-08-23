محمد العرابي: إسرائيل رصيدها في عمليات السلام غير جيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 05:30 مساءً - قال محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن اتفاقية أوسلو عام 1993 هي أول انخراط مباشر بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال، وهذا كان يعتبر تقدما كبيرا، موضحًا أن دولة الاحتلال كانت تصرح دائمًا أنه لا يوجد طرف فلسطيني نتحدث معه، ولكن اتفاقية أوسلو كانت نوعا من أنواع التعامل على قدم وساق بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال، وهذا بحد ذاته إنجاز في تقدم المباحثات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف «العرابي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر برنامج «عن قرب»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لم تحترم بنود الاتفاقية، ولكن حدث بعض الانتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني من ضمنها محاصرة مقر إقامة ياسر عرفات وهذا كان شيئا مخيبا للآمال.

وتابع: «إسرائيل رصيدها في عمليات السلام غير جيد، ويمكن أن تخالف بنود الاتفاقيات، وفي نفس الحال تتعامل مع الأمر كأنه لم يكن»، موضحًا أن المعاهدة الوحيدة الذي لم تخالفها إسرائيل إلى الآن معاهدة السلام مع مصر.