عبد العاطى يكشف لرموز الجالية المصرية بطوكيو سبب إعادة دمج وزارتي الخارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 07:28 صباحاً - استكمالًا للقاءاته في طوكيو علي هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري للـ"تيكاد"، التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بعدد من رموز الجالية المصرية في اليابان، وذلك في إطار حرصه علي التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية بدول الاعتماد خلال زياراته الخارجية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أشار إلي أن الدكتور عبد العاطي أكد خلال اللقاء علي اهتمام مصر البالغ بأبنائها في الخارج، وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوهًا بأن قرار إعادة دمج وزارتي الخارجية والهجرة يستهدف بالأساس تعزيز التواصل الفعلي بين الجاليات المصرية في الخارج والبعثات المصرية في مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية علي قيامه بتكليف كافة السفراء ورؤساء البعثات المصرية في دول الاعتماد بإيلاء أولوية متقدمة للمسائل القنصلية، وتلبيه احتياجات الجاليات المصرية، وأبرز الدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة بهدف الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية ورقمتنها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة وسرعة تلك الخدمات.



وأضاف الدكتور عبد العاطي بأن الجالية المصرية في طوكيو تتميز بتنوعها، لافتًا إلى حرص الدولة المصرية علي الاستفادة من خبرات أبنائها في دول المهجر لدعم أهدافها التنموية، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، والتجارة والاستثمار.



وإختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلي أن الدكتور عبد العاطي حرص في نهاية اللقاء علي التفاعل المباشر مع أعضاء الجالية، والاستماع إلي آرائهم ومقترحاتهم، وجدد التأكيد علي الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لرعاية مصالح المواطنين المصريين إينما كانوا. ودعا عبد العاطى رموز الجالية المصرية في طوكيو للمشاركة في النسخة المقبلة من مؤتمر المصريين في الخارج المزمع عقدها خلال العام القادم.