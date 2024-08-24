وزيرة التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية ينظمها مركز سقارة في الأسبوع الرابع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 09:35 صباحاً - الدكتورة منال عوض: تدريب العاملين بالإدارة المحلية يساعد في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الملفات الخدمية للمواطن

أعلنت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنفيذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد عدد 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع التدريبي الرابع للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام الحالي 2024/2025، ويستفيد منها 152 متدربًا من جميع المحافظات ، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية العاملة بالمحليات لمواكبة الثورة التكنولوجية والرقمية التي تنفذها الدولة المصرية .

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي الاهتمام الذي توليه الوزارة للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة؛ بما يساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى، وباقي ملفات العمل المحلي على أرض المحافظات وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي تنفيذ ما يكلفون به من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مركز سقارة ينطلق دوراته التدريبية الأسبوع الحالي بدورة "مدخل اللامركزية واصلاحات الإدارة المحلية" وتستهدف 40 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، مشيرًة إلي أن الدورة تأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارة ومعهد التخطيط القومي لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على خلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموي للإصلاحات التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من جهة أخري .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن مركز سقارة سيشهد تنفيذ دورة "التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة" والتي تستهدف 28 متدربًا من رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع فريق من الـ TOT ، مشيرًة إلى أنه يتم خلال الدورة الاعتماد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

وفي نفي السياق ... أشارت الدكتورة منال عوض إلي استمرار 3 دورات تدريبية للأسبوع الثاني علي التوالي وهي دورة "المراكز التكنولوجية وكيفيه التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية" ، ودورة "تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور"، ودورة " ادارة المشروعات مستوى متقدم PMI - PBA))، ويستفيد من هذة الدورات 84 متدربًا من جميع المحافظات .

وشددت الدكتورة منال عوض، علي ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.