انت الأن تتابع خبر وزارة الإسكان: إزالة عدة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بالشيخ زايد و6 أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأنه تم إزالة وإيقاف أعمال بناء دور مخالف بالقطعة رقم 56 بالحي 10 مجاورة 3، وإزالة أعمال بناء مخالف بغرف السطح بالقطعة رقم 50 بالحي 8 مجاورة 4، وإزالة غرفة مخالفة بالحديقة شاليه رقم 1035 بدر الدين، وإزالة أعمال بناء مخالف بغرف السطح بالقطعة رقم 109 بالحي 16 مجاورة 2، وإزالة أعمال بناء مخالفة بغرف السطح بالقطعة رقم 116 بالحي 11 مجاورة 1.

وقالت:

تم إزالة مخالفة تقفيل بالردود الجانبي بالقطعة رقم 89 بالحي 11 مجاورة 1، وإزالة أعمال بناء مخالفة بغرف السطح بالقطعة 57 بالحي 16 مجاورة 2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لجميع المخالفات والتحفظ على المعدات ومواد البناء في مخازن الجهاز.

وأشارت المهندسة مروة حسين

إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الحملات في جميع أحياء المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري والحد من انتشار المخالفات، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتنمية ومدير الأمن والتنمية والإزالات.

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