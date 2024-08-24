نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة والتنمية المحلية يناقشان مع شركة ايكوم الاجراءات التنفيذية لمشروع المدينة المتكاملة و في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بالعاشر من رمضان، والذي يتم تنفيذه من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الممول من البنك الدولي،عقد الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وممثلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اجتماعا موسعا مع ممثلى الشركة المصرية للادارة المتكاملة للمخلفات (ايكوم)، وبحضور المهندس خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التى قامت بها شركة ايكوم من دراسات وأعمال الرفع المساحى للموقع المخصص لمحافظة القاهرة بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، وايضا إزالة أى معوقات لسرعة إغلاق موقع السلام المخصص مؤقتا للمعالجة، وإغلاق مدفن العبور وتحويله إلى متنزه عام.

كما تم استعراض مقترحات تقسيم خلايا الدفن، ومناقشة المهام المطلوبة متضمنة وضع مخطط تفصيلى لمصانع المعالجة وخلايا الدفن الصحى، وتصميم مصنع المعالجة بطاقة استقبالية تبدأ من ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ طن/ يوم، وايضا تصميم خلية الدفن الاولى لتكفى لمدة ١٥ سنة.

وهذا ويعد المشروع أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، ويتستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا.