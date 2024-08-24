جامعة القاهرة تختتم دورة تدريبية لإعداد 66 خبيرًا في التقييم العقاري

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة دورة "إعداد خبراء التقييم العقاري"، والتي استهدفت تدريب وتأهيل 66 متدربًا من مختلف الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري. جاء ذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري وتعزيز قدراتهم الفنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة على يد نخبة من أساتذة جامعة القاهرة ذوي الخبرة العالية.

محاور الدورة وأهدافها

ركزت الدورة على مجموعة متنوعة من المحاور التي تغطي جوانب مختلفة من عملية التقييم العقاري. شملت الموضوعات الأساسية أسس التقييم العقاري، التي تعد بمثابة العمود الفقري لأي عملية تقييم، إضافة إلى المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق خبراء التقييم العقاري. وتناولت الدورة أيضًا تأثير التخطيط العمراني على قيمة العقارات، والعوامل المتعددة التي يمكن أن تؤثر في أسعار الأراضي.

كما تضمنت الدورة تدريب المشاركين على مبادئ وطرق التقييم العقاري، والتي تشمل التقييم بطرق البيوع السابقة، والتكلفة، ورأسمالية الدخل، إضافة إلى تقييم الأرض والعقارات بشكل عام. كما تم تسليط الضوء على أهمية الرقابة والإشراف على خبراء التقييم لضمان النزاهة والشفافية في عمليات التقييم، وإعداد تقرير التقييم بشكل يضمن المهنية والدقة العالية.

لم تغفل الدورة عن الجانب الأخلاقي، حيث تم تخصيص جزء منها للتأكيد على أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، وهي عناصر أساسية لضمان السلوك المهني الصحيح في كافة مراحل عملية التقييم.

التدريب العملي والتطبيقات الواقعية

حرص المركز على تقديم التدريب العملي للمشاركين، حيث تم تطبيق طريقة القيمة المتبقية للمباني، وهي من الطرق المهمة في عمليات التقييم العقاري. تتيح هذه الطريقة للمشاركين التعرف على كيفية حساب قيمة العقارات المتبقية بعد تقدير تكلفة الإنشاء والاستهلاك، مما يعزز من قدرتهم على إجراء عمليات تقييم دقيقة وموضوعية.

دور مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البنا

من الجدير بالذكر أن مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة، الذي تم إنشاؤه لمواكبة استحداث قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، يعد من المؤسسات الرائدة في هذا المجال. يهدف المركز إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة تلبي احتياجات السوق العقارية، ليس فقط من خلال التدريب، بل أيضًا من خلال التعليم المستمر والبحث العلمي.

يتعاون المركز مع أكثر من 34 جهة مختلفة، مما يعكس دوره الكبير في تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في مجالات التقييم والتمويل العقاري. يعمل المركز كبيت خبرة يقدم خدمات التقييم العقاري للبنوك وشركات التمويل، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالمشروعات العقارية.

يضم مجلس إدارة المركز مجموعة من كبار المتخصصين في مجالات التقييم العقاري والتمويل، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية. يساهم المركز بشكل فعال في تطوير القطاع العقاري في مصر، ويعد شريكًا استراتيجيًا للجهات الحكومية والخاصة في تقديم الحلول التقنية والفنية.

آفاق مستقبلية

يواصل مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة جهوده لتحقيق رؤيته في أن يصبح مركزًا للتميز في مجالات التقييم والتمويل العقاري. من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية المتاحة، يسعى المركز إلى تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالتمويل العقاري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في السوق العقارية المصرية.

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التي يعتزم المركز تنظيمها في المستقبل، لتعزيز قدرات ومهارات المتخصصين في المجال العقاري، وضمان مواكبتهم لأحدث التطورات والمعايير العالمية في هذا القطاع الحيوي.