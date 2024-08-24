نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمدينة العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، والذي انعقد اليوم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة العلمين.

ترأس الاجتماع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السيد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسيد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء آخرين من المجلس.

استُهِلَّ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور إسماعيل عبد الغفار، الذي أعرب عن سعادته باستضافة هذا الحدث الهام في مدينة العلمين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل الأكاديمية في تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وتبادل الخبرات فيما بينها. وشدد على أن الأكاديمية العربية تسعى دائمًا لتقديم الدعم الكامل للمجلس الأعلى للجامعات، بما يساهم في تطوير التعليم العالي في مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين مختلف المؤسسات التعليمية لتطوير النظام التعليمي في مصر بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والعالمي. وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات يهدف إلى وضع استراتيجيات تضمن تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمته، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وتبادل الخبرات والمعرفة، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه الأكاديمية العربية في تطوير المنظومة التعليمية. كما أشار إلى أن الأكاديمية تخطو خطوات عملاقة لإعداد خريجين قادرين على المنافسة على المستويين المحلي والدولي، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية.

واختُتِم الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لأسرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، على حسن الضيافة والتنظيم المتميز. وتم التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية وتحقيق رؤى مشتركة تساهم في رفع كفاءة التعليم العالي في مصر.