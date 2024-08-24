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أستاذ زراعة: مصر تستهدف الوصول إلى 10 ملايين طن صادرات زراعية طازجة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ زراعة، إن المنتج المصري أصبح له قوة وقدرة تنافسية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الأول في تصدير الموالح بكمية تصل لـ 2 مليون طن من الصادرات.

 

وأضاف «أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطة الدولة تهدف إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصادرات الصناعية الغذائية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذي يعمل منه 2.2 مليون فدان.

 

 

وأشار إلى أن المشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى يتم بها زرع محاصيل استراتيجية فضلا عن الفائض الكبير الذي أدى إلى حدوث اكتفاء ذاتي وزيادة حجم الصادرات، متابعًا: «مصر تعمل بالتنسيق مع المستشارين التجاريين بالتعاون مع وزارتي الخارجية والصناعة ووزارتي الزراعة والتجارة لفتح مناشئ جديدة للتصدير».

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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