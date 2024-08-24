الصحة: أكثر من 35 مليونا و870 خدمة مجانية بحملة 100 يوم صحة خلال 23 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 35 مليون و870 ألفا و909 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 23 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 518 ألفا و355 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 73 ألفا و544 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.